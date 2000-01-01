Одинец Абрам
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Сын: Одинец Евстафий (Астап) Абрамов
Мать ребёнка: Одинец Лидия Иванова
Рождение ребёнка
1765
Сын: Одинец Петр Абрамов
Мать ребёнка: Одинец Лидия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Одинец Лидия Иванова
Смерть
Неизвестно