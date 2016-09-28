Анисимов Виталий Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимов Виталий Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1969

Дата смерти

28.09.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.06.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
28.09.2016

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