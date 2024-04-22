Праскева Петрова
Место рождения
Дата рождения12.10.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1890
Отец: Петр Исаев
Мать: Александра? Дорофеева
Бракосочетание
01.01.1910
Рождение ребёнка
16.07.1911
Отец ребёнка: Горохов Василий Егоров
Рождение ребёнка
02.08.1914
Дочь: Горохова Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Горохов Василий Егоров
Рождение ребёнка
18.08.1919
Сын: Горохов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Горохов Василий Егоров
Рождение ребёнка
10.10.1923
Сын: Горохов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Горохов Василий Егоров
Смерть
Неизвестно