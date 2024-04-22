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Праскева Петрова

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Место рождения

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

12.10.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1890

Отец: Петр Исаев

Мать: Александра? Дорофеева

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
01.01.1910

Муж: Горохов Василий Егоров

Рождение ребёнка
16.07.1911

Сын: Горохов Илья Васильев

Отец ребёнка: Горохов Василий Егоров

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.08.1914

Дочь: Горохова Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Горохов Василий Егоров

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.08.1919

Сын: Горохов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Горохов Василий Егоров

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.10.1923

Сын: Горохов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Горохов Василий Егоров

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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