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Молодчий Петр Ефимович

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Место рождения

Дергачи, Харківська область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1775 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1811 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Молодчий Ефим Калинович

Мать: не указана

Дергачи, Харківська область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Молодчий Максим Петрович

Мать ребёнка: Молодча Ксения

Дергачи, Харківська область
Место жительства
Неизвестно
Дергачи, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Молодча Ксения

Смерть
Неизвестно
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