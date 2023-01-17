Молодчий Петр Ефимович
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Молодчий Ефим Калинович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Молодча Ксения
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Молодча Ксения
Смерть
Неизвестно