Путятин Михаил Степанович
Место рождения
Дата рождения10.06.1796 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1796 ст.
ГАТО Тверь - Государственный Архив Тверской области | Фонд 160, Опись 1, Дело 14590 - Метрическая книга церквей Ржевского уезда за 1796 г., л. 365
Крещение
13.06.1796 ст.
Церковь Собора Пресвятой Богородицы, село Сытьково, Ржевский уезд, Тверская губерния, Российская империя
ГАТО Тверь - Государственный Архив Тверской области | Фонд 160, Опись 1, Дело 14590 - Метрическая книга церквей Ржевского уезда за 1796 г., л. 365 | Сельца Шолахова ростмистра князя Стапана Васильева ... Показать все
Смерть
Неизвестно