Путятин Михаил Степанович 10.06.1796 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Путятин Михаил Степанович

Место рождения

Шолохово, Ржевский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

10.06.1796 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1796 ст.

Отец: Путятин Степан Васильевич

Мать: Путятина (Милюкова) Любовь Ивановна

Шолохово, Ржевский муниципальный район, Тверская область
ГАТО Тверь - Государственный Архив Тверской области | Фонд 160, Опись 1, Дело 14590 - Метрическая книга церквей Ржевского уезда за 1796 г., л. 365
Крещение
13.06.1796 ст.
Церковь Собора Пресвятой Богородицы, село Сытьково, Ржевский уезд, Тверская губерния, Российская империя
ГАТО Тверь - Государственный Архив Тверской области | Фонд 160, Опись 1, Дело 14590 - Метрическая книга церквей Ржевского уезда за 1796 г., л. 365 | Сельца Шолахова ростмистра князя Стапана Васильева ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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