Камуркина (Красавина) Елена Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1961
Дата смерти29.07.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1961
Отец: Красавин Анатолий Владимирович
Мать: Косова х х
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Камуркина х х
Отец ребёнка: Камуркин х Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ленкова х х
Отец ребёнка: Камуркин х Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефимов х х
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.07.2022