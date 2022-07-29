Камуркина (Красавина) Елена Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камуркина (Красавина) Елена Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1961

Дата смерти

29.07.2022

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1961

Отец: Красавин Анатолий Владимирович

Мать: Косова х х

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Камуркина х х

Отец ребёнка: Камуркин х Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ленкова х х

Отец ребёнка: Камуркин х Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефимов х х

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Камуркин х Григорьевич

Смерть
29.07.2022
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