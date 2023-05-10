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Буренков Михаил Сергеевич

Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

23.04.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1987

Отец: Буренков Сергей Альбертович

Мать: Буренкова Ольга Викторовна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
14.10.2011

Жена: скрыто настройками приватности

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
27.06.2016

Дочь: Буренкова Карина Михайловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
12.06.2019

Дочь: Буренкова Маргарита Михайловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

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