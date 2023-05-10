Буренков Михаил Сергеевич
Место рождения
Дата рождения23.04.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1987
Бракосочетание
14.10.2011
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.06.2016
Дочь: Буренкова Карина Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.06.2019
Дочь: Буренкова Маргарита Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности