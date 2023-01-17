Трифонова (Рогалёва) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифонова (Рогалёва) Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

1945

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1892 г.р.

Дети

1912 г.р.
1914 г.р.
1916 г.р.
1918 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.03.1912

Сын: Трифонов Александр Иванович

Отец ребёнка: Трифонов Иван Васильевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.02.1914

Дочь: Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Трифонов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
03.06.1916

Дочь: Майорова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Трифонов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
02.11.1918

Сын: Трифонов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Трифонов Иван Васильевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трифонов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
02.11.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трифонов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Псалёва Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Трифонов Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трифонов Иван Васильевич

Смерть
1945
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