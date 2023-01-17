Трифонова (Рогалёва) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.03.1912
Сын: Трифонов Александр Иванович
Отец ребёнка: Трифонов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
16.02.1914
Дочь: Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Трифонов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
03.06.1916
Дочь: Майорова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Трифонов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
02.11.1918
Отец ребёнка: Трифонов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Трифонов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
02.11.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Трифонов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Псалёва Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Трифонов Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1945