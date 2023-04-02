Горохов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Горохова Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
24.07.1927
Сын: Горохов Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Горохова Феодосия Ивановна
Колташи, Режевской, Свердловская область
Смерть
Неизвестно