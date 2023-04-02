Горохов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горохов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горохов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Горохова Феодосия Ивановна

Рождение ребёнка
24.07.1927

Сын: Горохов Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Горохова Феодосия Ивановна

Колташи, Режевской, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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