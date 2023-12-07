Кретинин Иван Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.09.1970
Сын: Серебренников Виктор Иванович
Мать ребёнка: Серебренникова Людмила Геннадьевна
Эвенск, Северо-Эвенский, Магаданская область
Рождение ребёнка
10.04.1979
Сын: Серебренников Сергей Иванович
Мать ребёнка: Серебренникова Людмила Геннадьевна
Смерть
Неизвестно