Кретинин Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кретинин Иван Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Кретинина Татьяна Митрофановна

Рождение ребёнка
02.09.1970

Сын: Серебренников Виктор Иванович

Мать ребёнка: Серебренникова Людмила Геннадьевна

Эвенск, Северо-Эвенский, Магаданская область
Рождение ребёнка
10.04.1979

Сын: Серебренников Сергей Иванович

Мать ребёнка: Серебренникова Людмила Геннадьевна

Смерть
Неизвестно
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