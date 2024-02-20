Боброва Ирина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1985
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1985
Отец: Петренко Петр Андреевич
Мать: Петренко Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бобров Алексей Александрович
Рождение ребёнка
22.10.2009
Сын: Бобров Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Бобров Алексей Александрович
Рождение ребёнка
22.10.2009
Сын: Бобров Александр Алексеевич
Отец ребёнка: не указан