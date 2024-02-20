Боброва Ирина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боброва Ирина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1985

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1985

Отец: Петренко Петр Андреевич

Мать: Петренко Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бобров Алексей Александрович

Рождение ребёнка
22.10.2009

Сын: Бобров Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Бобров Алексей Александрович

Рождение ребёнка
22.10.2009

Сын: Бобров Александр Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

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