Пономарев Тимофей Степанович
Место рожденияТайлаково Новосиб обл Россия
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Отец: Пономарев Степан
Мать: не указана
Тайлаково Новосиб обл Россия
Рождение ребёнка
Около 1875
Дочь: Ульяна Тимофеевна
Мать ребёнка: Пономарева Дария Антипповна
Тайлаково Новосиб обл Россия
Рождение ребёнка
12.02.1890
Сын: Пономарев Иван Тимофеевич
Мать ребёнка: Пономарева Дария Антипповна
Тайлаково Новосиб обл ССР
Смерть
Неизвестно