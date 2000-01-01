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Пономарев Тимофей Степанович

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Место рождения

Тайлаково Новосиб обл Россия

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: Пономарев Степан

Мать: не указана

Тайлаково Новосиб обл Россия
Рождение ребёнка
Около 1875

Дочь: Ульяна Тимофеевна

Мать ребёнка: Пономарева Дария Антипповна

Тайлаково Новосиб обл Россия
Рождение ребёнка
12.02.1890

Сын: Пономарев Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Пономарева Дария Антипповна

Тайлаково Новосиб обл ССР
Смерть
Неизвестно
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