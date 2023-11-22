Прокопцева (Дубина) Александра Созонтовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокопцева (Дубина) Александра Созонтовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.09.1910

Муж: Прокопцев Иван Андреевич

Рождение ребёнка
26.03.1912

Сын: Прокопец Гавриил Иванович

Отец ребёнка: Прокопцев Иван Андреевич

Рождение ребёнка
15.01.1914

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Прокопцев Иван Андреевич

Рождение ребёнка
24.02.1916

Сын: Прокопцев Василий Иванович

Отец ребёнка: Прокопцев Иван Андреевич

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
09.04.1918

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Прокопцев Иван Андреевич

Смерть
Неизвестно
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