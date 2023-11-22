Прокопцева (Дубина) Александра Созонтовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
27.09.1910
Рождение ребёнка
26.03.1912
Сын: Прокопец Гавриил Иванович
Отец ребёнка: Прокопцев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
15.01.1914
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Прокопцев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
24.02.1916
Сын: Прокопцев Василий Иванович
Отец ребёнка: Прокопцев Иван Андреевич
Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
09.04.1918
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Прокопцев Иван Андреевич
Смерть
Неизвестно