Люльков Василий
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смерти?.03.1959
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Люльков Иван Александров/Константинов/Михайлов/Яковлев
Бракосочетание
1908
Жена: Люлькова Александра
~
Рождение ребёнка
03.01.1909
Сын: Люльков Пётр
Мать ребёнка: Люлькова Александра
Рождение ребёнка
27.07.1914
Дочь: Касимова Анна
Мать ребёнка: Люлькова Александра
Рождение ребёнка
1922
Сын: Люльков Иван
Мать ребёнка: Люлькова Александра
Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.03.1959
Туапсинский р-н, , ,
похоронен в Черкесске; умер в марте-апреле 1959 года; ст. Тимежбекская