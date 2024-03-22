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Люльков Василий

Место рождения

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1885

Дата смерти

?.03.1959

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Люльков Иван Александров/Константинов/Михайлов/Яковлев

Мать: не указана

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
1908

Жена: Люлькова Александра

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
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Рождение ребёнка
03.01.1909

Сын: Люльков Пётр

Мать ребёнка: Люлькова Александра

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
27.07.1914

Дочь: Касимова Анна

Мать ребёнка: Люлькова Александра

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1922

Сын: Люльков Иван

Мать ребёнка: Люлькова Александра

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер
Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
?.03.1959
Туапсинский р-н, , ,
похоронен в Черкесске; умер в марте-апреле 1959 года; ст. Тимежбекская
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