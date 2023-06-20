Амбалов Артур Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амбалов Артур Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

2002

Пол

Мужской

Отец

Мать

1960 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2002

Отец: Бигаев Александр

Мать: Амбалова Замира Борисовна

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