Ганина (Ганина) Елена Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.10.1936
Дочь: Федейкина Вера Степановна
Отец ребёнка: Порунков Степан Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Парунков Владимир
Отец ребёнка: Порунков Степан Максимович
Смерть
Неизвестно