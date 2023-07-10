Золочевский Петр Денисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗолочевский Петр Денисович

Золочевский Петр Денисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Золочевский Денис Никитович (Николаевич)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Золочевская Ефросинья Кириловна

Каменка, Харківська область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Золочевский Семен Петрович

Мать ребёнка: Золочевская Ефросинья Кириловна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Золочевская Ефросинья Кириловна

Каменка, Харківська область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Зиновия Петровна

Мать ребёнка: Золочевская Ефросинья Кириловна

Каменка, Харківська область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Золочевский Степан Петрович

Мать ребёнка: Золочевская Ефросинья Кириловна

Каменка, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Золочевская Ефросинья Кириловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close