Золочевский Петр Денисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Золочевский Денис Никитович (Николаевич)
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Золочевская Ефросинья Кириловна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Золочевский Семен Петрович
Мать ребёнка: Золочевская Ефросинья Кириловна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Золочевская Ефросинья Кириловна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Зиновия Петровна
Мать ребёнка: Золочевская Ефросинья Кириловна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Золочевский Степан Петрович
Мать ребёнка: Золочевская Ефросинья Кириловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно