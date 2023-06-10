Александров Андрей Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александров Андрей Андреевич
Мать ребёнка: Григорьева Алевтина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александрова Арина Андреевна
Мать ребёнка: Григорьева Алевтина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александрова Адель Андреевна
Мать ребёнка: Григорьева Алевтина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно