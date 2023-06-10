Александров Андрей Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александров Андрей Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Александрова Лидия Серафимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александров Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Григорьева Алевтина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александрова Арина Андреевна

Мать ребёнка: Григорьева Алевтина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александрова Адель Андреевна

Мать ребёнка: Григорьева Алевтина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорьева Алевтина Васильевна

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