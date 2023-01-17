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Шмелёв Василий Иванович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Шмелёв Иван Дмитриевич

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.03.1847

Дочь: Зайцева Матрёна Васильевна

Мать ребёнка: Шмелёва Ефросинья Петровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.07.1851

Дочь: Васса Васильевна

Мать ребёнка: Шмелёва Ефросинья Петровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмелёва Ефросинья Петровна

Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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