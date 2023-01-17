Шмелёв Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Шмелёв Иван Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1847
Дочь: Зайцева Матрёна Васильевна
Мать ребёнка: Шмелёва Ефросинья Петровна
Рождение ребёнка
05.07.1851
Дочь: Васса Васильевна
Мать ребёнка: Шмелёва Ефросинья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно