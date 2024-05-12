Agaeva Shafiga
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Agaeva Ilahe
Отец ребёнка: Agaev Agaverdi
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Agaeva Alma
Отец ребёнка: Agaev Agaverdi
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Agaev Namig
Отец ребёнка: Agaev Agaverdi
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Agaev Natig
Отец ребёнка: Agaev Agaverdi
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Agaev Zahid
Отец ребёнка: Agaev Agaverdi
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Mirzoeva Gunel
Отец ребёнка: Agaev Agaverdi