Agaeva Shafiga — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Agaeva Shafiga

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

NM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Agaeva Ilahe

Отец ребёнка: Agaev Agaverdi

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Agaeva Alma

Отец ребёнка: Agaev Agaverdi

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Agaev Namig

Отец ребёнка: Agaev Agaverdi

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Agaev Natig

Отец ребёнка: Agaev Agaverdi

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Agaev Zahid

Отец ребёнка: Agaev Agaverdi

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Mirzoeva Gunel

Отец ребёнка: Agaev Agaverdi

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