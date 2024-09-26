Рябчинская (Баранюкова) Ульяния Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Отец: Баранюков Яков Алексеев
Мать: Баранюкова ?
Бракосочетание
31.10.1876
Рождение ребёнка
28.10.1877
Сын: Рябчинский Стефан Митрофанов
Отец ребёнка: Рябчинский Митрофан Иванов
Рождение ребёнка
01.11.1879
Сын: Рябчинский Дамиан Митрофанов
Отец ребёнка: Рябчинский Митрофан Иванов
Рождение ребёнка
09.02.1883
Сын: Рябчинский Никифор Митрофанов
Отец ребёнка: Рябчинский Митрофан Иванов
Смерть
Неизвестно