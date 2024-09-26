Рябчинская (Баранюкова) Ульяния Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябчинская (Баранюкова) Ульяния Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: Баранюков Яков Алексеев

Мать: Баранюкова ?

Бракосочетание
31.10.1876

Муж: Рябчинский Митрофан Иванов

Казанка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
28.10.1877

Сын: Рябчинский Стефан Митрофанов

Отец ребёнка: Рябчинский Митрофан Иванов

Казанка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
01.11.1879

Сын: Рябчинский Дамиан Митрофанов

Отец ребёнка: Рябчинский Митрофан Иванов

Казанка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
09.02.1883

Сын: Рябчинский Никифор Митрофанов

Отец ребёнка: Рябчинский Митрофан Иванов

Казанка, Миколаївська область
Смерть
Неизвестно

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