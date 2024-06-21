Пилипенко Алексей
Место рожденияУпорная, Россия
Дата рожденияОколо 1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1914
Отец: Пилипенко Яков
Упорная, Россия
Рождение ребёнка
Около 1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Туапсе, Россия
Рождение ребёнка
Около 1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Туапсе, Россия
Смерть
Неизвестно