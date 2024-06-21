Пилипенко Алексей Около 1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пилипенко Алексей

Место рождения

Упорная, Россия

Дата рождения

Около 1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

До 1893 г.р.

Дети

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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1914

Отец: Пилипенко Яков

Мать: Пилипенко (Лисицына) Прасковья

Упорная, Россия
Рождение ребёнка
Около 1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Туапсе, Россия
Рождение ребёнка
Около 1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Туапсе, Россия
Смерть
Неизвестно

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