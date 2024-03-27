Хисматов Хафиз Хисматович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХисматов Хафиз Хисматович

Хисматов Хафиз Хисматович

Место рождения

Большой Салтык Тетюшского уезда Казанской Губернии

Дата рождения

22.02.1892

Дата смерти

07.02.1973

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1892

Отец: Юнусов Хисматулла

Мать: (Хисаметдинова) Бибигафифа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хафизов Кабир Хафизович

Мать ребёнка: Хисматова Сабира

Военная служба
Неизвестно
Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хисматова Сабира

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хисматова Сабира

Рождение ребёнка
10.09.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хисматова Сабира

Рождение ребёнка
15.05.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хисматова Сабира

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хисматова Сабира

Смерть
07.02.1973
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.