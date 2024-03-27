Хисматов Хафиз Хисматович
Место рожденияБольшой Салтык Тетюшского уезда Казанской Губернии
Дата рождения22.02.1892
Дата смерти07.02.1973
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1892
Отец: Юнусов Хисматулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Хисматова Сабира
Военная служба
Неизвестно
Рождение ребёнка
1922
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
10.09.1930
Рождение ребёнка
15.05.1933
Рождение ребёнка
1936
Смерть
07.02.1973
Похороны
Неизвестно