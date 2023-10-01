Кырченова Мария Кондратова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Кырченов Миней Викулов
Кырченовщина Тохтинская в. Орловский уезд Вятская губ.
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Кырченов Миней Викулов
Рождение ребёнка
1838
Сын: Кырченов Яков Минеев
Отец ребёнка: Кырченов Миней Викулов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно