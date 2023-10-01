Кырченова Мария Кондратова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кырченова Мария Кондратова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Кырченов Андрей Минеевич

Отец ребёнка: Кырченов Миней Викулов

Кырченовщина Тохтинская в. Орловский уезд Вятская губ.
Рождение ребёнка
1834

Сын: Кырченов Павел Минеев

Отец ребёнка: Кырченов Миней Викулов

Кирченовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1838

Сын: Кырченов Яков Минеев

Отец ребёнка: Кырченов Миней Викулов

Кирченовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кырченов Миней Викулов

Смерть
Неизвестно
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