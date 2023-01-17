Глухов Александр Егорович
Место рождения
Дата рождения24.09.1962
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1962
Отец: Глухов Егор Сергеевич
Мать: не указана
пос. Бутыш Удмуртской АССР
Рождение ребёнка
19.08.1986
Дочь: Глухова Марина Александровна
Мать ребёнка: Юдова Наталья Вячеславовна
г. Камбарка Удмуртской АССР
Рождение ребёнка
21.10.1989
Сын: Глухов Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Юдова Наталья Вячеславовна