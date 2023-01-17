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Глухов Александр Егорович

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Место рождения

Кама, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

24.09.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1962

Отец: Глухов Егор Сергеевич

Мать: не указана

Кама, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
пос. Бутыш Удмуртской АССР
Рождение ребёнка
19.08.1986

Дочь: Глухова Марина Александровна

Мать ребёнка: Юдова Наталья Вячеславовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
г. Камбарка Удмуртской АССР
Рождение ребёнка
21.10.1989

Сын: Глухов Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Юдова Наталья Вячеславовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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