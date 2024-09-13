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Савченко Макар Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

29.01.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Савченко Никифор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савченко (Коблик) Пелагея Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевелева (Савченко) Надежда Макаровна

Мать ребёнка: Савченко (Коблик) Пелагея Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савченко (Коблик) Пелагея Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Савченко) Вера

Мать ребёнка: Савченко (Коблик) Пелагея Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савченко (Коблик) Пелагея Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рая

Мать ребёнка: Савченко (Коблик) Пелагея Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савченко (Коблик) Пелагея Степановна

Смерть
29.01.1943

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