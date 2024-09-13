Савченко Макар Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти29.01.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Савченко Никифор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шевелева (Савченко) Надежда Макаровна
Мать ребёнка: Савченко (Коблик) Пелагея Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Савченко) Вера
Мать ребёнка: Савченко (Коблик) Пелагея Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рая
Мать ребёнка: Савченко (Коблик) Пелагея Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
29.01.1943