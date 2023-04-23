Пичугин Василий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПичугин Василий Павлович

Пичугин Василий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пичугина Таисия Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
04.05.1880 ст.

Жена: Пичугина (Ермолаева) Анфиса Александровна

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп 1, дело588, 75 об
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.