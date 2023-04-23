Пичугин Василий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пичугина Таисия Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
04.05.1880 ст.
Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп 1, дело588, 75 об
Смерть
Неизвестно