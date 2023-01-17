Кочнев (Марьянинов) Григорий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1786 ст.
Отец: Марьянинов Степан Иванов
Мать: Евдокия Осипова
Иммиграция
С 1820
Селезнево, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Переведён по приказу Тобольской казёной палаты от 28 февраля 1820 года № 1108 с начала того года Ялутровской округи из Верх-Суерской области
Смерть
Неизвестно