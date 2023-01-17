Кочнев (Марьянинов) Григорий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочнев (Марьянинов) Григорий Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1745 г.р.

Мать

Около 1756 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786 ст.

Отец: Марьянинов Степан Иванов

Мать: Евдокия Осипова

Иммиграция
С 1820
Селезнево, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Переведён по приказу Тобольской казёной палаты от 28 февраля 1820 года № 1108 с начала того года Ялутровской округи из Верх-Суерской области
Смерть
Неизвестно
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