Зубов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубов Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1966

Сын: Зубов Игорь Владимирович

Мать ребёнка: Зубова Валентина матвеевна

Рождение ребёнка
14.12.1967

Сын: Зубов Олег Владимирович

Мать ребёнка: Зубова Валентина матвеевна

Евлантьевка, Седельниковский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубова Валентина матвеевна

Смерть
Неизвестно
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