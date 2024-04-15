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Кушниров Иосиф Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1895 ст.

Жена: Кушнирова Наталия Семеновна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XYT3?i=30&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
21.07.1897 ст.

Дочь: Мария Иосифовна

Мать ребёнка: Кушнирова Наталия Семеновна

Кардашовка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9CK-L?i=152&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
12.05.1902 ст.

Сын: Кушниров Дмитрий Иосифович

Мать ребёнка: Кушнирова Наталия Семеновна

Кардашовка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSSH-J?i=551&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
29.07.1907 ст.

Сын: Кушниров Иван Иосифович

Мать ребёнка: Кушнирова Наталия Семеновна

Кардашовка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G2PG?i=810&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
Неизвестно
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