Медведев Михаил Федорович
Место рождения
Дата рождения09.09.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1951
Дочь: Медведева Любовь Михайловна
Мать ребёнка: Медведева Лариса Сергеевна
Норильск, город Норильск, Красноярский край
Рождение ребёнка
25.10.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Медведева Лариса Сергеевна
Смерть
Неизвестно