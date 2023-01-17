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Медведев Михаил Федорович

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Место рождения

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Дата рождения

09.09.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1951 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЭМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
30.03.1951

Дочь: Медведева Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Медведева Лариса Сергеевна

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Рождение ребёнка
25.10.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Медведева Лариса Сергеевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
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