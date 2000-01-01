Подуфалова Анна
Место рождениясело Гайове, Барский район, Винницкая область, Украина
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
село Гайове, Барский район, Винницкая область, Украина
Рождение ребёнка
Около 1931
Сын: Подуфалов Леонид Акимович
Отец ребёнка: Подуфалов Аким
село Гайове, Барский район, Виницкая область, Украина
Смерть
Неизвестно
село Гайове, Барский район, Винницкая область, Украина