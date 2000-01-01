Подуфалова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подуфалова Анна

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Место рождения

село Гайове, Барский район, Винницкая область, Украина

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

село Гайове, Барский район, Винницкая область, Украина
Рождение ребёнка
Около 1931

Сын: Подуфалов Леонид Акимович

Отец ребёнка: Подуфалов Аким

село Гайове, Барский район, Виницкая область, Украина
Смерть
Неизвестно
село Гайове, Барский район, Винницкая область, Украина
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