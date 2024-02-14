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Гайша

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухаметлатифов Габдулкарим

Отец ребёнка: Мухаметганиев Мухаметлатиф

Рождение ребёнка
17.08.1876

Сын: Богданов Салимгарей Мухаметлатифович

Отец ребёнка: Мухаметганиев Мухаметлатиф

Рождение ребёнка
18.08.1884

Сын: Богданов Султангарей Мухаметлатифович

Отец ребёнка: Мухаметганиев Мухаметлатиф

Рождение ребёнка
02.09.1887

Сын: Богданов Мухаметьян Мухаметлатифович

Отец ребёнка: Мухаметганиев Мухаметлатиф

Рождение ребёнка
25.10.1901

Сын: Богданов Сантнгарей Мухаметлатифович

Отец ребёнка: Мухаметганиев Мухаметлатиф

Рождение ребёнка
23.03.1914

Сын: Богданов Сагитьян Мухаметлатифович

Отец ребёнка: Мухаметганиев Мухаметлатиф

Смерть
Неизвестно

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