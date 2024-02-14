Гайша
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мухаметлатифов Габдулкарим
Отец ребёнка: Мухаметганиев Мухаметлатиф
Рождение ребёнка
17.08.1876
Сын: Богданов Салимгарей Мухаметлатифович
Отец ребёнка: Мухаметганиев Мухаметлатиф
Рождение ребёнка
18.08.1884
Сын: Богданов Султангарей Мухаметлатифович
Отец ребёнка: Мухаметганиев Мухаметлатиф
Рождение ребёнка
02.09.1887
Сын: Богданов Мухаметьян Мухаметлатифович
Отец ребёнка: Мухаметганиев Мухаметлатиф
Рождение ребёнка
25.10.1901
Сын: Богданов Сантнгарей Мухаметлатифович
Отец ребёнка: Мухаметганиев Мухаметлатиф
Рождение ребёнка
23.03.1914
Сын: Богданов Сагитьян Мухаметлатифович
Отец ребёнка: Мухаметганиев Мухаметлатиф
Смерть
Неизвестно