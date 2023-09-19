Некрашевич Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрашевич Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрашевич Константин Антонович

Рождение ребёнка
1981

Дочь: Некрашевич Алеся Константиновна

Отец ребёнка: Некрашевич Константин Антонович

Рождение ребёнка
1982

Дочь: Некрашевич Виктория Константиновна

Отец ребёнка: Некрашевич Константин Антонович

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