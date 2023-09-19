Некрашевич Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1981
Дочь: Некрашевич Алеся Константиновна
Отец ребёнка: Некрашевич Константин Антонович
Рождение ребёнка
1982
Дочь: Некрашевич Виктория Константиновна
Отец ребёнка: Некрашевич Константин Антонович