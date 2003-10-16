Шишков Василий Федорович
Место рождения601544 Novodurovo, Vladimir Oblast Russia
Дата рождения20.04.1895
Дата смерти1954
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1895
Отец: Шишков Федор Иаковлев
Мать: Шишкова Наталия Иоановна
601544 Novodurovo, Vladimir Oblast Russia
Рождение ребёнка
04.02.1921
Сын: Шишков Александр Васильевич
Мать ребёнка: Шишкова Екатерина Григорьевна
павлово, Нижегородская обл. Russian Federation
Рождение ребёнка
01.04.1924
Дочь: Баданова Дарья Васильевна
Мать ребёнка: Шишкова Екатерина Григорьевна
601544 Novodurovo, Vladimir Oblast Russia
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: Шишкова Екатерина Григорьевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1954