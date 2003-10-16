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Шишков Василий Федорович

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Место рождения

601544 Novodurovo, Vladimir Oblast Russia

Дата рождения

20.04.1895

Дата смерти

1954

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1895

Отец: Шишков Федор Иаковлев

Мать: Шишкова Наталия Иоановна

601544 Novodurovo, Vladimir Oblast Russia
Рождение ребёнка
04.02.1921

Сын: Шишков Александр Васильевич

Мать ребёнка: Шишкова Екатерина Григорьевна

павлово, Нижегородская обл. Russian Federation
Рождение ребёнка
01.04.1924

Дочь: Баданова Дарья Васильевна

Мать ребёнка: Шишкова Екатерина Григорьевна

601544 Novodurovo, Vladimir Oblast Russia
Рождение ребёнка
1930

Сын: Шишков Павел Васильевич

Мать ребёнка: Шишкова Екатерина Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1954
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