Рычко ?
мужской, родился Неизвестно
Супруги
Рычко (Висторовских) ?Неизвестно г.р.
Дети
Рычко ?Неизвестно г.р.
Шумакова (Рычко) ?Неизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шумакова (Рычко) ?
Мать ребёнка: Рычко (Висторовских) ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рычко ?
Мать ребёнка: Рычко (Висторовских) ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рычко (Висторовских) ?