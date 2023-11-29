Новгородцев Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новгородцев Геннадий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

Не указаны

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
29.11.1965

Жена: скрыто настройками приватности

Маук, Каслинский район, Челябинская область
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Смерть
Неизвестно

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