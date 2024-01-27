Панченко Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1898
Сын: Панченко Григорий Иосифович
Отец ребёнка: Панченко Иосиф Федотович
Ставропольский край, Степновский район, с.Степное
Рождение ребёнка
09.05.1900
Сын: Панченко Николай Иосифович
Отец ребёнка: Панченко Иосиф Федотович
Ставропольский край, Степновский район, с.Степное
Рождение ребёнка
Около 1902
Дочь: Анна Иосифовна
Отец ребёнка: Панченко Иосиф Федотович
с.степное Ставропольский край
Рождение ребёнка
20.04.1903
Дочь: Радченко Пелагея Иосифовна
Отец ребёнка: Панченко Иосиф Федотович
Ставропольский край, Степновский р-н, с. Степное
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Панченко Иосиф Федотович
С.Степное Ставропольский край
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Омельченко Анастасия Иосифовна
Отец ребёнка: Панченко Иосиф Федотович
Ставропольский край, Степновский р-н, с. Степное
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панченко Герасим Иосифович
Отец ребёнка: Панченко Иосиф Федотович
Смерть
Неизвестно