Панченко Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панченко Александра Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Панченко Григорий Иосифович

Отец ребёнка: Панченко Иосиф Федотович

Ставропольский край, Степновский район, с.Степное
Рождение ребёнка
09.05.1900

Сын: Панченко Николай Иосифович

Отец ребёнка: Панченко Иосиф Федотович

Ставропольский край, Степновский район, с.Степное
Рождение ребёнка
Около 1902

Дочь: Анна Иосифовна

Отец ребёнка: Панченко Иосиф Федотович

с.степное Ставропольский край
Рождение ребёнка
20.04.1903

Дочь: Радченко Пелагея Иосифовна

Отец ребёнка: Панченко Иосиф Федотович

Ставропольский край, Степновский р-н, с. Степное
Рождение ребёнка
1910

Сын: Панченко Иван Иосифович

Отец ребёнка: Панченко Иосиф Федотович

С.Степное Ставропольский край
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Омельченко Анастасия Иосифовна

Отец ребёнка: Панченко Иосиф Федотович

Ставропольский край, Степновский р-н, с. Степное
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панченко Герасим Иосифович

Отец ребёнка: Панченко Иосиф Федотович

Смерть
Неизвестно
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