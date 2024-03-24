Бугрова Антонина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1947
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1947
Отец: Бугров Павел Степанович
Мать: Гожева Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
28.02.1966
Сын: Синицын Анатолий Вячеславовович
Отец ребёнка: Синицын Вячеслав Васильевич
Рождение ребёнка
18.10.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Синицын Вячеслав Васильевич