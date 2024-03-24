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Бугрова Антонина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1947

Пол

Женский

Отец

Мать

1911 г.р.

Дети

1966 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1947

Отец: Бугров Павел Степанович

Мать: Гожева Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
28.02.1966

Сын: Синицын Анатолий Вячеславовович

Отец ребёнка: Синицын Вячеслав Васильевич

Рождение ребёнка
18.10.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Синицын Вячеслав Васильевич

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