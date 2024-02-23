Татьяна Киреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Киреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1742 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Якимов

Рождение ребёнка
1762

Сын: Василий Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Якимов

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Савелий Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Якимов

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Авдотья Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Якимов

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Марья Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Якимов

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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