Татьяна Киреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Якимов
Рождение ребёнка
1762
Сын: Василий Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Якимов
Рождение ребёнка
1769
Сын: Савелий Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Якимов
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Авдотья Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Якимов
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Марья Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Якимов
Смерть
Неизвестно