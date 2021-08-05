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Муценик Александр

Место рождения

д. Борзуновка

Дата рождения

25.12.1929

Дата смерти

05.08.2021

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1934 г.р.

Дети

1955 г.р.
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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1929

Отец: Муценик(Муценикс) Пётр (Петерис)

Мать: Муценик (Вайвод) Вероника

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Муценик (Антонова) Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муценик (Антонова) Надежда

Рождение ребёнка
11.11.1955

Дочь: Ильина (Муценик) Людмила

Мать ребёнка: Муценик (Антонова) Надежда

Рождение ребёнка
28.08.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Муценик (Антонова) Надежда

Рождение ребёнка
13.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Муценик (Антонова) Надежда

Смерть
05.08.2021

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