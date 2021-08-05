Муценик Александр
Место рожденияд. Борзуновка
Дата рождения25.12.1929
Дата смерти05.08.2021
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1929
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.11.1955
Дочь: Ильина (Муценик) Людмила
Мать ребёнка: Муценик (Антонова) Надежда
Рождение ребёнка
28.08.1958
Рождение ребёнка
13.02.1963
Смерть
05.08.2021