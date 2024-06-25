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Паутова Федора Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.02.1912

Дата смерти

23.03.1992

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Салина Галина Тимофеевна

Отец ребёнка: Салин Тимофей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салин Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
14.09.1935

Дочь: Шеметова (Архипова) Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Архипов Василий Григорьевич

Смерть
23.03.1992

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