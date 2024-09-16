Пелагея Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1775

Дата смерти

Между 1856 и 1865

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1778 г.р.

Дети

1799 или ? г.р.
Вычислено 1805 г.р.
Вычислено 1814 г.р.

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Константинович

Рождение ребёнка
1799 или Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Иван Константинович

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1805

Дочь: Коротихина Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Иван Константинович

Рождение ребёнка
Вычислено 1814

Сын: Василий Иванович

Отец ребёнка: Иван Константинович

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Между 1856 и 1865
Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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