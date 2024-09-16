Пелагея Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1775
Дата смертиМежду 1856 и 1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Константинович
Рождение ребёнка
1799 или Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Иван Константинович
Рождение ребёнка
Вычислено 1805
Дочь: Коротихина Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Иван Константинович
Рождение ребёнка
Вычислено 1814
Сын: Василий Иванович
Отец ребёнка: Иван Константинович
Смерть
Между 1856 и 1865