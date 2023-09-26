Макарова Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова Елена Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1984

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1984

Отец: Талягин Владимир

Мать: Эйрих Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
18.03.2008

Сын: Макаров Максим Александрович

Отец ребёнка: Макаров Александр Владимирович

Рождение ребёнка
03.10.2016

Сын: Макаров Артемий Александрович

Отец ребёнка: Макаров Александр Владимирович

Рождение ребёнка
04.09.2019

Сын: Макаров Всеволод Александрович

Отец ребёнка: Макаров Александр Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Александр Владимирович

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