Макарова Елена Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1984
Отец: Талягин Владимир
Рождение ребёнка
18.03.2008
Сын: Макаров Максим Александрович
Отец ребёнка: Макаров Александр Владимирович
Рождение ребёнка
03.10.2016
Сын: Макаров Артемий Александрович
Отец ребёнка: Макаров Александр Владимирович
Рождение ребёнка
04.09.2019
Сын: Макаров Всеволод Александрович
Отец ребёнка: Макаров Александр Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно