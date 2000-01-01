Усачев Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смерти2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1961
Сын: Усачев Владимир
Мать ребёнка: Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зинаида
Смерть
2000