Маряшин Александр Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1964
Дата смерти24.09.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
24.09.1994