Маряшин Александр Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маряшин Александр Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1964

Дата смерти

24.09.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
24.09.1994
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