Верейкина (Дурнова) Антонина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВерейкина (Дурнова) Антонина Петровна

Верейкина (Дурнова) Антонина Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1928

Дата смерти

06.01.2015

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1928

Отец: Дурнов Пётр Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1953

Сын: Верейкин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Верейкин Иван Павлович

Шарлык, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.12.1954

Дочь: Мошнякова Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Верейкин Иван Павлович

Шарлык, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Верейкина Галина Ивановна

Отец ребёнка: Верейкин Иван Павлович

Шарлык, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
06.01.2015
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close