Верейкина (Дурнова) Антонина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1928
Дата смерти06.01.2015
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1928
Отец: Дурнов Пётр Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1953
Сын: Верейкин Владимир Иванович
Отец ребёнка: Верейкин Иван Павлович
Рождение ребёнка
22.12.1954
Дочь: Мошнякова Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Верейкин Иван Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Верейкина Галина Ивановна
Отец ребёнка: Верейкин Иван Павлович
Смерть
06.01.2015