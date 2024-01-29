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Абдуллаев Феликс *

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Казахстан,Алмааты
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Измагилова Фания Миргасимовна

Рождение ребёнка
21.12.1982

Сын: Абдуллаев Вагиф Феликсович

Мать ребёнка: Измагилова Фания Миргасимовна

Украина,г.Харьков
Рождение ребёнка
19.09.1985

Дочь: Абдуллаева Лейла Феликсовна

Мать ребёнка: Измагилова Фания Миргасимовна

Азербайджан,г.Баку

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