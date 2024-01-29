Абдуллаев Феликс *
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Казахстан,Алмааты
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.12.1982
Сын: Абдуллаев Вагиф Феликсович
Мать ребёнка: Измагилова Фания Миргасимовна
Украина,г.Харьков
Рождение ребёнка
19.09.1985
Дочь: Абдуллаева Лейла Феликсовна
Мать ребёнка: Измагилова Фания Миргасимовна
Азербайджан,г.Баку