Балакина (Максимова) Светлана Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.07.2019
Отец ребёнка: Балакин Георгий Андреевич
Рождение ребёнка
16.06.2020
Отец ребёнка: Балакин Георгий Андреевич
Рождение ребёнка
26.10.2021
Отец ребёнка: Балакин Георгий Андреевич
Рождение ребёнка
13.04.2023
Сын: Балакин Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Балакин Георгий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно