Балакина (Максимова) Светлана Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балакина (Максимова) Светлана Валерьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1994

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1994

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.2019

Сын: Балакин Иван Георгиевич

Отец ребёнка: Балакин Георгий Андреевич

Рождение ребёнка
16.06.2020

Сын: Балакин Роман Георгиевич

Отец ребёнка: Балакин Георгий Андреевич

Рождение ребёнка
26.10.2021

Сын: Балакин Лев Георгиевич

Отец ребёнка: Балакин Георгий Андреевич

Рождение ребёнка
13.04.2023

Сын: Балакин Александр Георгиевич

Отец ребёнка: Балакин Георгий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балакин Георгий Андреевич

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