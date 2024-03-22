Онищенко (Шокучева) Мотрона Симеонова
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: ?
Бракосочетание
30.01.1895
Муж: Онищенко Иван
Рождение ребёнка
20.12.1895
Дочь: Евгения
Отец ребёнка: Онищенко Иван
Рождение ребёнка
1896
Сын: Онищенко Андрей
Отец ребёнка: Онищенко Иван
Рождение ребёнка
10.02.1900
Сын: Онищенко Гавриил
Отец ребёнка: Онищенко Иван
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Пелагия
Отец ребёнка: Онищенко Иван
Смерть
Неизвестно