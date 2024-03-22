Онищенко (Шокучева) Мотрона Симеонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Онищенко (Шокучева) Мотрона Симеонова

Место рождения

Белоцерковцы, Полтавська область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

СУ
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Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: ?

Мать: не указана

Белоцерковцы, Полтавська область
Бракосочетание
30.01.1895

Муж: Онищенко Иван

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
20.12.1895

Дочь: Евгения

Отец ребёнка: Онищенко Иван

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Онищенко Андрей

Отец ребёнка: Онищенко Иван

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
10.02.1900

Сын: Онищенко Гавриил

Отец ребёнка: Онищенко Иван

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Пелагия

Отец ребёнка: Онищенко Иван

Белоцерковцы, Полтавська область
Смерть
Неизвестно
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